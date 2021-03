'Women for culture and for peace', un nuovo premio al femminile

Lunigiana - In occasione della Giornata internazionale della donna, l’8 marzo, è in arrivo un nuovo riconoscimento che premia sette donne, la cui personalità ha avuto e ha modo di esprimersi in ambito accademico, sociale e culturale a livello mondiale, impegnate attivamente nel promuovere azioni concrete di pace e cultura.

Ideata dalla scrittrice e poetessa aullese Marina Pratici, l'iniziativa, denominata “Women for culture and for peace – International award 2021”, è organizzata in collaborazione con l'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad e il Cenacolo internazionale di arti e di lettere “Le nove muse”.

Le giurate sono: Jane Bacon (Regno Unito), da sempre impegnata in progetti culturali di collaborazione fra la sua patria e l’Italia; Gerda Garcia Hernandez (Cuba), fondatrice e presidente dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad; Jisell Novas-Hill (Stati Uniti d’America), scrittrice e speaker radiofonica, nota per il suo impegno per la pace e la cultura; Amarda Ekmekciu Hoti (Albania), residente in Grecia, poetessa impegnata nell’organizzare eventi di pace e cultura; Jessica J. Lockhart (Stati Uniti d’America), residente a Panama, umanista e docente, attiva in azioni per i diritti umani; Narcisa Soria Valencia (Ecuador), già console dell’Ecuador a Milano, avvocatessa da sempre impegnata nel cammino della parità di genere e per i diritti umani.