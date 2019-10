"Una notte allo specchio", il thriller di Adriana Mazzini a Fivizzano

Lunigiana - Venerdì 1 novembre alle ore 17 presso la sala consiliare del Comune di Fivizzano (Museo degli Agostiniani) si terrà la presentazione del romanzo "Una notte allo specchio" di Adriana Mazzini, la nuova grande voce femminile del Thriller italiano, edito da HarperCollins Italia. Interverrà l'autrice con Carmine Mezzacappa. Adriana Mazzini è un nome d’arte. Al suo esordio letterario, presenta una scrittura incalzante e filmica e riprende un po’ le grandi autrici thriller del mondo come Patricia Cornwell eKathy Reichs. L’autrice dietro lo pseudonimo è nata nel 1969 a Fivizzano e ha vissuto a Pisa, Catania, Milano, Leicester e Parigi. Si è dedicata a studi su semantica, cinema e antropologia. Ha lavorato come autrice per la tv e ha poi virato sul no profit, contribuendo a creare un centro sui diritti umani. Da quasi venti anni vive a Torino dove lavora per un’organizzazione internazionale che opera nel campo della prevenzione del crimine e delle nuove minacce..”



Trama del libro



Hellen Alice Brown è una profiler. Era una delle migliori, nel suo lavoro, collaborava con successo a un'unità anticrisi della Omicidi. Finché un fatto ha sconvolto la sua vita. È stata rapita da un serial killer, che l'ha tenuta prigioniera assieme alla figlia della sua migliore amica. E poco importa che si siano salvate. Il prezzo pagato è stato comunque troppo alto. Così Hellen ha rinunciato al suo primo nome e alla sua vita. Ora è solo Alice, e vive a Torino, dove lavora come ricercatrice per le Nazioni Unite. Un'esistenza piatta e solitaria. Ma l'uccisione di una ragazza la riporterà in un mondo di morte e pulsioni profonde. Controvoglia Alice accetta di partecipare alle indagini in un susseguirsi di morti misteriose, forse opera di una setta religiosa, legata alla simbologia della Sindone. O di un serial killer. Sulle strade percorse da un'umanità dimenticata e penetrando i segreti dell'alta società, Alice dovrà rendere conto degli errori commessi in passato e provare a scoprire una terribile verità. Accanto a lei Nunzi, un commissario disilluso e incapace di superare la morte della moglie.