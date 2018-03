'Tre banditi sulla strada', sabato in musica agli Archivi della Resistenza

Lunigiana - Sabato 17 marzo cena-concerto con i fratelli Marino e Sandro Severini (The Gang) e Paolo Bonfanti (per la prima volta da noi) in "Tre banditi sulla strada", al Museo Audiovisivo della Resistenza di Fosdinovo (MS), terza data della "Rassegna per chi non si rassegna 2018". Ritorna il contest musicale under 30 “Note di Resistenza”, concorso per gruppi e musiciste/i emergenti organizzato da Archivi della Resistenza e la mostra per "Fino al cuore della rivolta", edizione primaverile.



Sabato 17 marzo 2018



"Tre banditi sulla strada"





ore 19.30

aperitivo con i fratelli Severini e Paolo Bonfanti



ore 20

cena sociale

Menù: (antipasto) sgabei con salumi e formaggio, torta di verdura; (primo) mesciua; (secondo) spezzatino alla birra con purè; (dolce) crostata di ricotta e pistacchi, bevande incluse 25 euro (tutto compreso) e per studenti e precar* 20 euro, bambin* 15 euro.



ore 22

Marino e Sandro Severini (The Gang) e Paolo Bonfanti in concerto (INGRESSO LIBERO, POSTI LIMITATI)



Info e prenotazioni al 3290099418 oppure scrivete a info@archividellaresistenza.it