'Road to Rome' ad agosto in Lunigiana, ecco il bordone ufficiale

Lunigiana - Il prossimo agosto, restrizioni permettendo, la Lunigiana (con le classiche tappe Pontremoli-Aulla e Aulla-Sarzana) accoglierà Road to Rome, marcia a staffetta lungo i 3.200 chilometri della Francigena organizzate per il ventennale della Associazione europea delle Vie Francigene e per il 27° anniversario del riconoscimento della Via Francigena quale 'Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa'. E ora, il sito dell'Aevf, dà notizia del bordone che i pellegrini di passeranno, come una fiaccola olimpica, dal principio alla fine del cammino. Si tratta di un bastone in legno di nocciolo, fornito 3 anni fa da Michael Walsh nei pressi di Holycross Abbey in Tipperary, Irlanda. Il bastone è stato stagionato, pulito e preparato al lungo viaggio con più di 1dieci trati di olio di lino bollito. La decorazione sul bastone è stata incisa dall’artista Julie Helen Sharp, mentre l’impugnatura in corda sul manico è stata preparata dall’artigiano specializzato Declan O Shea. Il bordone è stato poi benedetto dal parroco di Holycross, Frate Celsus Tierney, il 26 febbraio 2021, che ha pregato per tutti coloro che parteciperanno nel lungo cammino.