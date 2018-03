"Quattro passi tra i borghi" fa tappa in Lunigiana

Lunigiana - Partendo da Pontremoli considerata da Federico II chiave e porta dell’ Appennino, fino a raggiungere Sarzana e l’ antica Luni, senza dimenticare Villafranca in Lunigiana e il suggestivo Castiglione del Terziere. Un viaggio tra alcuni dei borghi più belli della Lunigiana. Studiosi, intellettuali e volti noti del calibro di Egidio Banti, Giuseppe Benelli, Ermanno Cavalli, Raffaella Paoletti, padroni di casa di eccezione, ci accompagneranno in una passeggiata alla scoperta di luoghi, storie e tradizioni della Lunigiana.

Un’ idea nata lo scorso anno, in concomitanza con l’ indicazione del 2017 quale anno dedicato alla valorizzazione dei borghi, patrimonio straordinario del nostro Paese. Un progetto ideato da Davide Morina che ne ha seguito la regia, curato da Maria Cristina Sabatini e prodotto dall’ emittente televisiva Teleliguriasud, con l’ obiettivo di raccontare il nostro territorio, affascinante e ricco di storia, accompagnati da una colonna sonora composta da musiche originali curate dagli allievi della classe di composizione del Maestro Andrea Nicoli del LabMUsCont del Conservatorio G. Puccini della Spezia e dirette dal Maestro Andrea Nicoli.



Un viaggio affascinante nei secoli di storia. Dal mistero delle antiche statue stele, alla grandezza dei Malaspina, dal sacro e profano che si intrecciano lungo il fascio viario della via Francigena, fino alle moderne opere d’ arte di Bagnone, in pietra arenaria, dei primi anni venti dello secolo scorso.

La passeggiata tra i borghi della Lunigiana inizia da Pontremoli. Lunedì prossimo, 12 marzo, alle 21.30, la seconda puntata. Maria Cristina Sabatini in compagnia del Professor Giuseppe Benelli ci accompagnerà alla scoperta della Pontremoli delle Statue stele. “Quattro Passi tra i borghi” andrà in onda ogni lunedì, alle 21.30, su Teleliguriasud, canale 19 per la Liguria, Canale 172 per la Toscana. In replica martedì alle 23.50 e sabato alle 21.55.