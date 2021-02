"Premio Lunezia per Sanremo 2021", tutto pronto

Lunigiana - Dopo ‘l’effetto portafortuna’ del “Premio Lunezia per Sanremo 2020”, conferito a Diodato (poi vinciore della 70esima edizione), si alzano voci e curiosità sulle scelte del Lunezia per Sanremo 2021, che, come tradizione, saranno annunciate due giorni prima dell'inizio della super kermesse ligure, domenica 28 febbraio. L’attesa quest’anno è tale che anche il mondo delle scommesse si interessa alle scelte del Premio Lunezia. Il vincitore, per quanto riguarda i big, sarà deciso attraverso i testi che pubblicherà in anticipo "TV Sorrisi e Canzoni", mentre per la categoria nuove proposte, i cui brani sono già fruibili in rete, la scelta sarà di carattere musical-letterario.



Il critico Dario Salvatori motiverà il vincitore della sezione big, mentre il gruppo di lavoro di Loredana D'Anghera (art director sezione nuove proposte Premio Lunezia) deciderà il brano a cui conferire il "Premio Lunezia per Sanremo 2021". "Non siamo impegnati in un pronostico dei vincitori - precisa il Patron del Lunezia Stefano De Martino - ma in una valutazione dei valori emozionali dei brani in gara, per quel non ben definito potere che la canzone ha nel condizionare i nostri sentimenti e il linguaggio comune".