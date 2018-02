"Lei": il nuovo concorso di Pontremoli Foto Festival

Il racconto delle donne o dell'essere donna nel fotografico.

Lunigiana - Fervono i preparativi per la terza edizione di Pontremoli Foto Festival in programma dal 20 al 29 luglio a Pontremoli, nell'alta Lunigiana, si presenterà con la sua struttura consolidata, ma rinnovata, ampliata e, per la prima volta, a tema.

Per questo il bando di partecipazione per il Circuito Off indetto da Lunicafoto e aperto da oggi, 31 gennaio, allo stesso modo seguirà un tema specifico: "Lei", il racconto delle donne o dell'essere donna nel fotografico, ed è anche un modo per conoscere ed esprimere la narrazione del femminile nel contemporaneo. Il bando, disponibile al sito dell'evento, per il secondo anno consecutivo permetterà a fotografi amatoriali e professionisti di invadere il già suggestivo borgo di Pontremoli, esponendo le proprie fotografie per dieci giorni in ampi e prestigiosi spazi e contesti inusuali come negozi, ristoranti, studi di professionisti e laboratori artigiani, affiancando i grandi nomi della fotografia italiana protagonisti e facendo al contempo conoscere le proprie idee e la propria identità fotografica attraverso i propri scatti.



Per partecipare alla selezione basterà collegarsi al sito www.pontremolifotofestival.it e scaricare bando, modulo di partecipazione e autocertificazione. Poi, seguendo le modalità lì indicate gli autori dovranno inviare entro e non oltre le 24 del 31 marzo 2018 un portfolio di 5-10 fotografie all'email circuito.off@pontremolifotofestival.it. Da quella data la giuria esperta designata valuterà il materiale inviato per comunicare entro un mese chi è stato ammesso al “Pff Off”.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@pontremolifotofestival.it, mentre per avere notizie e aggiornamenti, conoscere in tempo reale programma e ospiti, si invita a seguire il sito, i social network e, in particolare, la pagina Facebook.