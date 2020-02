"L'amor cortese a San Valentino" al Castello del Piagnaro. Per adulti e bambini

Lunigiana - Musica, danze, duelli cortesi, poemi d’amore, "quando galeotto fu il libro e chi lo scrisse". Come affrontavano le pene d’amore i nobili nel tardo medioevo? Quali erano gli elementi fondamentali per un corteggiamento? In occasione di San Valentino, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio, alle 16 al Castello del Piagnaro personaggi in abiti medievali racconteranno in forma di “living history” le attitudini romantiche della nobiltà tardo medievale: un vero e proprio salto nel tempo, per vivere magicamente la Festa degli Innamorati in coppia o in famiglia. I partecipanti saranno coinvolti nelle “danze”, diventando a loro volta protagonisti di questa avventura amorosa.



Programma

Le danze di corte nel XV e XVI secolo, a cura di Antica Massa Cybea

Le dame e i cavalieri, le varie fasi del corteggiamento: dai poemi ai tornei, a cura di Associazione Senza Tempo

La musica nelle corti tardo medievali, a cura di Musici Prodzopa

Il duello cortese, a cura della Compagnia della Spada e della Veglia.

A seguire, degustazione di cioccolata calda o calice di spumante, accompagnata dalle prelibatezze del territorio.



Informazioni e prenotazioni:

Costo di partecipazione: €18 adulti; €15 bambini (dai 5 ai 12 anni)

Per ragioni organizzative è necessaria la prenotazione: tel. 0187.831439 - info@statuestele.org



Evento a cura di Solidarietà e Lavoro scs onlus, cooperativa genovese che si occupa di gestioni museali e biblioteconomiche nel nord Italia, presente al Museo delle Statue Stele di Pontremoli, in collaborazione con Gilda Lunigiana e Pro Loco di Pontremoli. Segnaliamo che nel fine settimana del 15 e 16 Febbraio Pontremoli propone un ricco ventaglio di eventi dedicati sia al medioevo che agli innamorati. All’interno della rassegna “Festival della creatività. Le mani di oggi per le menti di domani” , che ha luogo sempre al Castello del Piagnaro, sarà possibile partecipare a laboratori didattici, giochi e mostre rivolti a bambini e ragazzi per sperimentare arti, mestieri e attività ludiche del passato, a cura dell’Associazione Mani e Menti (maniementi.lunigiana@gmail.com). Per la visita al “Museo delle Statue Stele della Lunigiana A. C. Ambrosi” sconto di 2 euro sul biglietto d’ingresso-



Dal Medioevo al Barocco, a Villa Dosi Delfini alle ore 14,30 la cooperativa Sigeric, organizza visite guidate: un viaggio nel Barocco e tra le storie degli innamorati delle sale e nei giardini della Villa (info: www.sigric.it).