"In giro per il mondo", una proposta creativa per genitori e figli

Lunigiana - Entusiasmo, teatro, arte e creatività: sono queste le parole chiavi del nuovo format interattivo dell’associazione +Motivi, che dal 3 febbraio sulla piattaforma digitale Meet proporrà il percorso laboratoriale dal titolo “In Giro per il mondo” una serie di 4 incontri pomeridiani dalle ore 17:30 in poi. L’evento, patrocinato dal Comune di Fivizzano, ha il supporto del comune di Sesta Godano. Gli incontri sono aperti a genitori e figli e avranno una durata di 90 minuti, durante la quale verranno proposte attività creative e teatrali alternate a letture fiabesche e didattiche. Il percorso creativo sarà guidato da Stefania Martinico, l'aspetto teatrale sarà curato da Gianluca Rizzo.



Il percorso sarà così articolato:

Mercoledì 3 Febbraio ore 17:30:

Conoscenza del Continente trattato: L’Africa.

Attività laboratoriale ‘creiamo una maschera tribale’

Mercoledì 10 Febbraio ore 17:30:

Gioco didattico: il cruciverba

Letture fiabesche

Mercoledì 17 Febbraio ore 17:30:

Conoscenza del Continente trattato: L’Europa.

Attività laboratoriale ‘Creiamo una bandiera Europea’

Mercoledì 24 Febbraio ore 17:30

Gioco didattico: il cruciverba

Attività teatrale: giochiamo con gli accenti, chi fa il tedesco? Chi il Francese?

Per partecipare bisogna richiedere il Kit dell’Artista Lettore e iscriversi contattando i seguenti numeri 3289641765 – 3498118998 lasciando i propri recapiti, nome ed età del bambino/a in modo da poter ricevere il link d’accesso alla videoconferenza su Meet (applicazione scaricabile su smartphone, tablet e pc) e il Kit.

IL kit può essere ritirato personalmente presso uno dei diversi punti di distribuzione o ricevuto tramite spedizione postale al proprio indirizzo.

Di seguito l’elenco dei diversi punti di distribuzione:

LA SPEZIA:

Zona centro Kennedy presso “La formica atomica” le mattine ( lun- mar- merc – ven) dalle 9.30 alle 13 il giovedì dalle ore 15.30 alle 18.30.

Zona Centro Città: Glenda Nangano

Zona Pegazzano – Fabiano – Marola: Lucia Rollando

Zona Chiappa – Rebocco – Fossitermi: Stefania Martinico

Zona Favaro – Migliarina – Bragarina: Ippolita Rosa

LERICI: Sara Delli

SARZANA: Simona Priore

FOLLO: Valeria Carpena

FIVIZZANO: Biblioteca comunale dalle ore 9 alle ore 12 dal Lunedì al Venerdì

SESTA GODANO: consegna presso sala consiliare 2 piano dalle 16 alle 18 Mercoledì 27