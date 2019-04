"I libri di Cristina" ad Aulla uno spazio speciale in ricordo di Cristina Pancaldi

Lunigiana - In occasione della “Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore”, conosciuta anche come “Giornata del libro e delle rose”, evento patrocinato dall'Unesco per promuovere la lettura, martedì 23 aprile alle ore 17, alla biblioteca civica “A. Salucci – Fondo Spini” ad Aulla, avrà luogo l’inaugurazione dello spazio “I libri di Cristina” in memoria di Cristina Pancaldi, trovata morta in casa pochi anni fa all’età di 56 anni, la cui tragica fine aveva lasciato tutti attoniti ad Aulla, essendo stata una persona molto conosciuta e benvoluta.

Infatti, Cristina Pancaldi aveva gestito un negozio di calzature e abbigliamento ed era la figlia di una delle storiche maestre di Aulla.

A rivolgerle un pensiero affettuoso è la delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici: “Tutti hanno un buon ricordo di Cristina e della sua famiglia, la cui generosità si è distinta anche in questa occasione.

Con la donazione dei libri appartenuti a Cristina da parte della sua famiglia, infatti, potremo dare vita ad un piccolo spazio all’interno della biblioteca civica e chiamarlo con il suo nome.

Di questo vogliamo ringraziare la famiglia Pancaldi e stringerci a loro in un abbraccio”.

La cerimonia di inaugurazione di martedì 23 aprile vedrà i saluti del sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e gli interventi di Marina Pratici, di Eleonora Schianchi (consigliera comunale con delega alla biblioteca) e di Daniela Cocchi per l'associazione culturale “Il Dialogo”.

Ad introdurre l’evento sarà l’operatrice culturale Emanuela Cordiviola dell'associazione “La Brunella”.

Dopo l’inaugurazione dello spazio dedicato a Cristina Pancaldi, seguiranno letture e riflessioni condivise, con i presenti che potranno leggere un brano di un libro a loro scelta.