'Figli delle stelle', il nuovo romanzo di Davide Baroni

Lunigiana - Domenica 22 settembre alle ore 17, presso la sala consiliare del palazzo comunale di Aulla, sarà presentato alla cittadinanza “Figli delle stelle – Le origini”, il secondo romanzo, un thriller fantascientifico, dello scrittore aullese Davide Baroni.

Alla presenza dell’autore, relazionerà sul libro il professor Riccardo Boggi, mentre porteranno i saluti dell’Amministrazione comunale il sindaco di Aulla, avvocato Roberto Valettini, e la delegata alla cultura, dottoressa Marina Pratici.

Quindi, dopo il successo del suo primo romanzo “Exodus – Il segreto di Mosè”, per il quale ha avuto l’onore di pubblicare un articolo sulla prestigiosa rivista nazionale “Voyager”, è giunto al traguardo della sua seconda fatica letteraria lo scrittore aullese Davide Baroni.

Nelle scorse settimane, infatti, per la BookSprint Edizioni è uscito “Figli delle stelle – Le origini”, un testo avvincente, che indaga sulle origini dell’uomo.

Nel nuovo romanzo Baroni, dopo tre anni di studi e ricerche, cerca una terza via fra creazionismo ed evoluzionismo per spiegare la comparsa della vita sulla Terra, ipotizzando un intervento esterno, dallo spazio, e ambientando il romanzo a Civita di Bagnoregio, in Provincia di Viterbo, dove un gruppo di archeologi conduce delle ricerche su una necropoli etrusca.

Ma le cose prendono una piega inquietante quando qualcuno inizia ad eliminare, uno ad uno, i componenti del team di studiosi, forse per tenere ancora nascosta la verità…

“Figli delle stelle – Le origini” è stato stampato in 700 copie e oltre che nelle librerie aullesi è in vendita online.