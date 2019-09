'Favole a merenda' al Centro Icaro

Lunigiana - Domenica 29 settembre, dalle ore 15,30, sarà festa per i più piccoli e per le loro famiglie al Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana.

Infatti, andrà in scena la seconda edizione di “Favole a merenda”, che avrà come tema la natura, e il pomeriggio domenicale, naturalmente “plastic free”, diventerà un’occasione in più per giocare, stare insieme e imparare qualcosa di nuovo.

E non mancherà neppure uno spettacolo teatrale intitolato “Terra – L’orto viaggiante di Giovanni” a cura di Blanca Teatro, che vedrà protagonista un coltivatore di storie che, osservando il mondo intorno a lui, ha imparato l’arte di aspettare il momento giusto per raccogliere i frutti del proprio lavoro.

I suoi compagni di viaggio sono conigli, pipistrelli, stercorari.

E proprio le loro storie ci svelano come le cose che sembrano più semplici possano rivelarsi straordinarie.

Uno spettacolo teatrale che è un omaggio alla cura, all’impegno e all’assunzione di responsabilità che ognuno di noi, grande o piccino, può mettere in atto con i propri comportamenti quotidiani, senza mai perdere la passione per la vita.

Ecco il programma della giornata, che si avvale del patrocinio dell’UNPLI di Licciana Nardi, del circolo ARCI “Agogo” di Aulla, dell’Amministrazione comunale di Licciana Nardi e della cooperativa Aurora Domus: ore 15,30 gioco sensoriale “I profumi della natura”; ore 16 spettacolo teatrale “Terra – L’orto viaggiante di Giovanni”; ore 17 merenda con pane e olio; ore 17,30 giochi all’aperto e laboratorio “Pianta un seme per l’orto di Giovanni”.

Durante il pomeriggio di domenica, inoltre, sarà piantato un albero di castagno nel giardino del Centro, un’iniziativa voluta dall’assessorato all’ambiente del Comune di Licciana Nardi.

L’ingresso alla seconda edizione di “Favole a merenda” è libero; in caso di pioggia si terranno lo spettacolo e la merenda, ma non le attività all'aperto successive.

L’evento di domenica sarà anche l’occasione per presentare alle famiglie l’inizio della stagione laboratoriale del Centro, con proposte nuove ed interessanti.

Infatti, la novità della stagione 2019/2020 sarà rappresentata da un laboratorio di improvvisazione teatrale, che si svilupperà in 10 incontri dal 15 ottobre al 17 dicembre, tenuto dall'associazione culturale Mirpò.

Da novembre, poi, torneranno anche i consueti laboratori di cucina e arte, che dureranno fino ad aprile.

Tutti i laboratori sono gratuiti e a numero chiuso, riservati esclusivamente a ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età.

Inoltre, gli operatori del centro offrono aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici e all'interno di "Icaro" è attiva una sala musica insonorizzata, a disposizione dei ragazzi ad orari concordati, previa richiesta.

Si ricorda che anche la sala teatro è a disposizione per convegni, riunioni, compleanni e feste di bambini, anche in questo caso previa richiesta.