"Don't blink - Robert Frank" arriva a Pontremoli

Lunigiana - La stagione di Lunicafoto riparte dalla proiezione di Don't blink - Robert Frank in programma Martedì 15 gennaio alle 21 al Caffè Letterario. Qui come viene presentato il documentario: "Con le sue opere Robert Frank ha rivoluzionato i canoni della fotografia e del cinema indipendente, ritraendo la vera essenza degli Stati Uniti, documentando, fra gli altri, la Beat Generation e la carriera dei Rolling Stones, ed esplorando i legami familiari e l’amicizia, la memoria e la perdita. Robert Frank, che si è raramente concesso a interviste, accetta qui di essere ripreso dalla telecamera di Laura Israel, sua fidata collaboratrice, e si presenta con onestà e sincerità, scendendo nel suo io più solitario e nascosto. Il film lo racconta come artista e come uomo, dalle sperimentazioni cinematografiche oltre il documentario, ai progetti fotografici, fino alla vita privata, alle amicizie e alla drammatica perdita dei figli, per tracciare uno straordinario ritratto, poetico e ruvido al tempo stesso". La proiezione è riservata ai soci di Lunicafoto, ma sarà possibile tesserarsi sul momento (costo tessera: 15 euro, valida per l'anno in corso).