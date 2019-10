"Doc" ecco il nuovo album di Zucchero

Lunigiana - Si chiama D.O.C. ed è un disco a "denominazione d'origine controllata", composto da 11 brani e 3 bonus track. Prodotto da Don Was e Zucchero con Max Marcolini, D.O.C. è stato "concepito" dall'artista a Pontremoli nella sua "Lunisiana Soul" e registrato tra Los Angeles e San Francisco.



Autore di quasi tutti i brani, Zucchero per la scrittura di alcune tracce dell'album ha collaborato con Francesco De Gregori (in Tempo al Tempo), Davide Van De Sfroos (in Testa o Croce), Pasquale Panella e Daniel Vuletic in La canzone che se ne va), Rory Graham (noto come Rag'n'bone Man, in Freedom), Steve Robson e Martin Brammer (in Freedom), F. Anthony White (noto come Eg White), Mo Jamil Adeniran (in Vittime del Cool) e l'artista scandinava Frida Sundemo (in Cose che già sai).



L'album sarà disponibile in 3 versioni: CD, Doppio Vinile e in una versione Doppio Vinile speciale color arancio in edizione limitata. Da aprile 2020, D.O.C. sarà presentato live in tutto il mondo partendo dall'Australia per arrivare in Italia a settembre all'Arena di Verona, luogo definito da Zucchero come "uno dei più bei posti al mondo per fare musica". Queste le date dei concerti di Zucchero in programma all'Arena di Verona: 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 settembre e 2, 3 e 4 ottobre.



Nicola Morosini