"Click in a day", premiati i partecipanti al concorso fotografico

Lunigiana - Si è svolta venerdì 21 dicembre, presso la Caffetteria Maliso di Aulla, la premiazione del concorso fotografico “Click in a day”, organizzato dall'Associazione culturale Taddeofilm di Aulla il 15 dicembre.

Alla presenza di tutto la staff, e della giuria che sia è impegnata a valutare le foto in concorso, è stato decretato un vincitore assoluto, che si è aggiudicato un buono sconto presso Expert in località Masero, e 6 vincitori, uno per ogni categoria proposta durante la gara, che si sogno aggiudicati in ingrandimento fotografico in alta qualità della foto vincitrice.



Di seguito i nominativi dei premiati:



1^ CATEGORIA: IL CAFFE'

VINCITORE: DANIELA MARZI



2^ CATEGORIA: GEOMETRIA

VINCITORE: FEDERICO SPEDIACCI



3^ CATEGORIA: COLORI DELL'INVERNO

VINCITORE: ANASTASIA BIANCARDI



4^ CATEGORIA: CAMBIA LA VISUALE

VINCITORE: MAURO SIMONCINI



5^ CATEGORIA: IL VECCHIO ED IL NUOVO

VINCITORE: DAVIDE GIOVANELLI



6^ CATEGORIA: LUCI DI NATALE

VINCITORE: JESSICA TACCHINI



VINCITORE ASSOLUTO: CINZIA BERTOLUCCI



L'Associazione Taddeofilm ringrazia tutti i partecipanti, il Comune di Aulla che ha patrocinato l'evento, la Caffetteria Maliso che ha ospitato la serata di premiazione, Expert in località Masero, i giudici Walter Massari, Sebastiano Bongi Tomà, Alessandro Trapezio.