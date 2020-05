“Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati”, via alla seconda edizione della rassegna

Lunigiana - Col patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Massa-Carrara e del Comune di Aulla, la Proloco di Caprigliola indice la seconda edizione della rassegna artistico letteraria “Caprigliola, il Borgo dei Versi Murati”.



Il concorso sarà articolato in tre sezioni di concorso: poesia, fotografia e pittura, per le quali gli elaborati dovranno essere presentati entro il 4 luglio (tranne per la sezione pittorica, che potrà accogliere partecipanti sino al 5 settembre.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 12 settembre, nel corso della giornata conclusiva della rassegna, nella piazza principale del paese di Caprigliola.



Organizzazione della giornata conclusiva della rassegna, salvo modifiche imposte dalle misure antipandmiche



- Esposizione di tutte le fotografie partecipanti

- Esposizione di tutti i quadri partecipanti

- Ore 17,30 Visita al Paese Medievale e Percorso Poetico (gratuito ma solo su prenotazione)

- Ore 18,30 Conferenza/ Dibattito del Prof. Gabrielli, studioso, letterato, Preside della facoltà di Scienze Umane dell’Università di Lugano e docente di antropologia Filosofica a Mantova

- Ore 20,00 Convivio poetico in Piazza della Chiesa aperto a tutti i partecipanti, ai visitatori, a chiunque interessato. Per prenotazioni telefonare alla segreteria della Proloco: Camilla (3287723619) o Francesca (3357611366)

- Ore 21,00 Cerimonia di premiazione delle tre sezioni di concorso

- Al termine della serata spettacolo musicale