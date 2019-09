“Boez andiamo via”, la sigla della nuova docuserie di Rai 3 è di Francesco Gabbani

Lunigiana - Porta la firma di Francesco Gabbani e quella di Leo Rosi la sigla della docuserie “Boez andiamo via”, il nuovo programma di Rai 3 che vanta la regia di Marco Leopardi e Roberta Cortella. “Posso dire che amo” è il brano scritto dai due qualche anno fa e ripescato proprio per il programma Rai. Un paio d’anni prima l’edizione del festival di Sanremo che vide vincitore Gabbani con la canzone Amen, lo stesso partecipò infatti alle preselezioni proprio con “Posso dire che amo”. Il brano, all’epoca, non ebbe successo e venne scartato. Il suo destino evidentemente non era però quello di restare chiuso in cassetto.



Di seguito, il testo completo:



“Passano i giorni così

come fanno le nuvole

e non gli dai peso

Scorrono gli anni così

come l'acqua nel fiume

e resti sospeso ...sopra i tuoi no

questo lo posso fare

questo invece è meglio di no

questo lo voglio proprio fare invece

Cambiano i gusti

appena si assaggia

qualcosa di nuovo che fa

tornare la voglia

di andare a vedere

cos'è che c'è di là

di là dal muro

tu non lo sai ma forse

di là dal muro c'è il tuo futuro

forse tu non lo sai

Andiamo via

lontano dai discorsi

che campano per aria

e portano rimorsi

andiamo via

da tutte le parole

che non contano niente

e fanno male al cuore

Quando fuori piove e dentro splende il sole

Quando il silenzio fa un gran rumore

Quando una rinuncia mi rende contento

Quando io do tutto senza niente in cambio

posso dire che amo... posso dire che amo

Ma come è difficile

star con la voce

che canta fuori dal coro

passan le notti aspettando

che arrivi il mattino

che ha in bocca l'oro

e non lo sai

che i miti non si scelgono... si subiscono

i miti non li scegli

Andiamo via

lontano dai discorsi

che campano per aria

e portano rimorsi

andiamo via

da tutte le parole

che non contano niente

e fanno male al cuore

Quando fuori piove e dentro splende il sole

Quando il silenzio fa un gran rumore

Quando una rinuncia mi rende contento

Quando io do tutto senza niente in cambio

posso dire che amo... posso dire che amo”



Francesco Gabbani e Leo Rosi