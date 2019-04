'Aperitivo con l'autore', oltre cento ospiti in un anno e mezzo. E l'avventura continua

Lunigiana - “Mai avremmo pensato di riscuotere un così grande successo con la rassegna Aperitivo con l’autore.Per questo e per il fatto che ci sono oltre cinquanta autori in attesa di potere partecipare in futuro, abbiamo deciso di aumentare il numero degli incontri per l’imminente estate.Un potenziamento che vuole essere un sostegno in più per i bar aullesi e assumere il significato di un affettuoso ringraziamento ai miei concittadini, che hanno sempre speso belle parole per questa iniziativa”.

Non fa mistero di essere orgogliosa della sua “creatura” la delegata alla cultura del Comune di Aulla, Marina Pratici.

Perché si tratta di una scommessa riuscita quella di “Aperitivo con l’autore”, nata un anno e mezzo fa grazie all’idea vincente di Marina Pratici, idea che si è concretizzata in diciassette appuntamenti che hanno visto attorno ai tavoli dei bar e dei caffè aullesi più di cento ospiti, appassionati di arte e cultura.

Uno spazio aperto per fare conoscere i protagonisti della cultura, dell’associazionismo e delle libere professioni nel panorama locale, i quali hanno raccontato le loro storie ad un pubblico sempre numeroso e attento.

E sabato 13 aprile, alle ore 17, le conversazioni itineranti di arte e cultura nei bar e nei caffè taglieranno il traguardo dei diciotto appuntamenti al bar Giardino in via del Fiore ad Aulla, un bar storico della città di Aulla, gestito da tanti anni dalla famiglia Landini.

La rassegna “Aperitivo con l’autore”, che si avvale del patrocinio del Comune di Aulla, ospiterà l’artista Alessio Di Maio, la scrittrice Rita Innocenti, la maestra ceramista Pinuccia Landini, il Gruppo Fotoamatori Tresana e la banda di cornamuse scozzesi The Royal Highland Company Pipes and Drums.

Ad intervistare i graditi ospiti sabato pomeriggio saranno Gaia Greco, Giovanna Lattanzio, Silvia Barella e Sabina Pietrini, mentre a portare i saluti dell’Amministrazione comunale aullese sarà il sindaco Roberto Valettini, che lascerà, poi, il microfono all’assessore comunale al commercio, Giada Moretti, la quale introdurrà l’evento ai presenti, e a Marina Pratici, che lo condurrà.