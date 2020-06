"4 Ristoranti" in Lunigiana, puntata in onda il prossimo giovedì

Lunigiana - Andrà in onda giovedì prossimo, 25 giugno alle 21.15 su Sky Uno, la puntata di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese girata in Lunigiana lo scorso dicembre. Si tratta dell'ultima puntata della sesta edizione del noto programma di successo di Sky Uno.

Un'occasione senz'altro unica per far scoprire all'intera nazione i luoghi e i prodotti lunigianesi, soprattutto in una fase in cui il turismo inizia a riprendere vita in seguito al blocco dovuto all'epidemia. In puntata i riflettori saranno puntati sul Castello di Pontebosio, Montagna Verde di Licciana Nardi e Ca' Vidè e Quinta Terra a Fosdinovo.