Zeri, cellulari rubati in un concerto "spuntano" a Pisa

Lunigiana - È un tranquillo fine settimana di luglio a Zeri e in località “Passo dei Due Santi”, laddove sorge la stazione di Zum Zeri, ragazzi da tutta la Toscana si ritrovano per un concerto in mezzo alla natura. I giovani si accampano nelle tende per una notte in alta quota al riparo dal torrido caldo estivo; tutto sembra sereno ma a rovinare la festa ci pensano ignoti malfattori che, mentre tutti dormono, fanno razzia di borse e telefoni cellulari riservando al mattino una brutta sorpresa alle ignare vittime.



Le indagini dei Carabinieri della stazione di Zeri scattano immediatamente. Attraverso un’articolata attività di analisi del traffico telefonico e di cella, i militari riescono a tracciare i movimenti dei telefoni cellulari. E le investigazioni portano immediatamente a Pisa dove, dopo diverse settimane, viene identificato un uomo ecuadoregno di 43 anni, di professione operaio, residente a Pisa e privo di precedenti penali; grazie ad ulteriori accertamenti i Carabinieri riescono a dimostrare che è proprio lui ad utilizzare i telefoni cellulari rubati. Interrogato in merito nega tutto ma per lui scatta la denuncia per ricettazione. Resta da capire se sia proprio lui l’ignoto ladro o se abbia acquistato sul mercato nero i telefoni cellulari. Non si fermano le indagini dei carabinieri.