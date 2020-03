Violato coprifuoco, scattano le denunce in Lunigiana

Lunigiana - Anche in Lunigiana i carabinieri stanno dispiegando un massiccio dispositivo di pattuglie per garantire il rispetto delle norme del Decreto legato alla situazione emergenziale sul coronavirus e, al tempo stesso, prevenire e contrastare i crimini, primi fra tutti quelli predatori.



Al momento, nelle giornate di ieri sono state tre le persone deferite alla Procura della Repubblica per inosservanza delle disposizioni dell’Autorità: un giovane di Aulla (Massa-Carrara), controllato da una pattuglia della locale Stazione Carabinieri, e due uomini di Villafranca in Lunigiana, controllati in un locale pubblico al di fuori delle condizioni previste dalle norme.