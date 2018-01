Viabilità: interruzione della circolazione su SR 445 a Fivizzano

In vigore a Gragnola sul tratto vecchio fino al prossimo 12 febbraio.

Lunigiana - La circolazione veicolare e pedonale sulla SR 445 della Garfagnana, in località Conca Blu di Gragnola, nel comune di Fivizzano, è interrotta dal 26 gennaio al 12 febbraio 2018 per l’intero orario delle giornate. Il tratto interessato è quello vecchio della strada che parte dallo svincolo della variante fino all’altezza del primo edificio. A prevederlo è un’ordinanza del settore viabilità della Provincia che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di completamento relativi alla messa in quota e alla asfaltatura del piano stradale in prossimità dello svincolo alla strada regionale.

L’ordinanza resta in vigore, comunque, fino al termine dei lavori.