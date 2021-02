Va in pensione la dottoressa Lia Salvetti

Lunigiana - Mercoledì 24 febbraio ha terminato il suo percorso lavorativo ed è arrivata all’agognato traguardo della pensione la dottoressa Lia Salvetti, la quale ha esercitato l’attività professionale nella medicina dei servizi in Lunigiana ed è stata medico di medicina generale a Carrara.

Si è distinta, nell’esercizio della professione, per avere dato una grande importanza alle relazioni con l’utenza, con un approccio umanistico oltreché professionale.

Il presidente e il direttore della Società della Salute della Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi, ringraziano la dottoressa Lia Salvetti per la proficua collaborazione e per il percorso comune intrapreso dal 2 agosto 1989, cogliendo l’occasione per fare i migliori auguri di buon compleanno a Lia Salvetti, che compie gli anni venerdì 26 febbraio.