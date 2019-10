Uomini e mezzi per cercare fungaiolo disperso nei boschi

Lunigiana - Ieri, mercoledì, alle 18 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Massa Carrara distaccamento di Aulla è intervenuta con sette persone e due mezzi polifunzionali in località Prati di Logarghena, nel comune di Filattiera, per la ricerca di una persona dispersa nel bosco. Si trattava di un'arzillo 80enne di Mocrone che si era recato alla ricerca di funghi nel bosco della località sopracitata che, col sopraggiungere del tramonto, non riusciva più a trovare la strada per fare rientro verso la strada dove aveva la sua autovettura parcheggiata. Non avendo uno smartphone con se, non è stato possibile localizzarlo. Comunque avendo un cellulare carico e attivo, è rimasto in contatto con le squadre dei pompieri in ricerca.

Dopo vari tentativi, alle 21.10 circa, la squadra è riuscita a raggiungerlo e, constatato il buono stato di salute del signore, ad accompagnarlo, sano e salvo, alla sua auto. L'intervento si è concluso alle 22.30 con il rientro in sede della partenza del distaccamento di Aulla e di tutte le alte risorse che erano comunque già state allertate (CNSAS della Lunigiana, Carabinieri di Mulazzo, Cinofili VVF di Livorno e il Capo Reparto del Comando Vigili del fuoco di Massa, specialista in Topografia Applicata al Soccorso Gianni Mola che ha coordina le operazioni di ricerca).