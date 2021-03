Una gabbia nel bosco, chi ce l'ha messa? Partono le indagini

villafranca in lunigiana

Lunigiana - Durante l’attività che vede impegnato giornalmente il Corpo della Polizia Provinciale di Massa-Carrara sul territorio sono stati portati a termine due interventi antibracconaggio nel territorio comunale di Villafranca in Lunigiana. All’interno di un’area boschiva è avvenuto il sequestro di una gabbia adatta alla cattura illegale di fauna selvatica, rintracciata dagli agenti durante il normale pattugliamento del territorio. Sono in corso indagini per identificare l’autore o gli autori del reato.