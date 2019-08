Un'estate al mare e... in coda: fra Aulla e Santo Stefano tutti in fila

Lunigiana - Iniziano le vacanze agostane e con esse le giornate da bollino nero sulle autostrade italiane. Non sono risparmiati i tratti che passano sulla provincia della Spezia e la limotrofa Massa-Carrara come l'A15, della Cisa (la Parma-Mare, appunto). In particolare nei tratti in direzione sud. Gli eventi più importanti si stanno registrando sulla Cisa, dove la coda è arrivata a 5 chilometri tra gli svincoli di Aulla e il nodo con l'A12 in direzione La Spezia, conseguenza dell'accumulo di traffico intensificatosi dalle 8.30 di stamani. Più leggera la situazione sulla Genova-Livorno, dove per il momento non si sono registrate code.