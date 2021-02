Un'altra spaccata ad Aulla: vetri in frantumi per un negozio

Lunigiana - I ladri tornano a colpire ad Aulla. L’ennesima spaccata nella notte si è verificata al negozio “Agraria Nordi”, dove gli autori hanno messo in atto il solito copione che va avanti da settimane. Vetrine in frantumi, locale a soqquadro, poi dritti alla cassa. L’ondata di furti, lo ricordiamo, è iniziata a gennaio con l’irruzione al centro sportivo dell’Aullese Calcio. Poi, a turno, è toccato ai parrucchieri “Les Folies” e “I Giz”, ai negozi Q8 e Micio Bau, ad un noto negozio di calzature del centro, al ristorante “Locanda Magno” e al negozio di fiori “Fioriselda”.



Nonostante le indagini dei Carabinieri di Aulla e l’attività del Comitato per la sicurezza e per l’ordine pubblico, riunitosi ad Aulla su iniziativa del sindaco Roberto Valettini e del prefetto Claudio Ventrice, ancora non c’è pace per gli esercenti lunigianesi. E nel frattempo in città c’è chi, per paura di essere il prossimo bersaglio, ha deciso di dormire all’interno del proprio locale.



“I comportamenti di questi delinquenti devono essere severamente puniti – aveva commentato nei giorni scorsi il sindaco Valettini -, perché le loro azioni provocano un danno al commercio, alla sicurezza e all’immagine di Aulla. Serve il massimo rigore”.