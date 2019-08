Uccide il padre a coltellate, l'avvocato invoca la legittima difesa

Lunigiana - E' stato ritrovato nel primo pomeriggio di ieri ancora con il sangue del padre addosso Moassin Buden, il 26enne di origine marocchina che ieri notte ha ucciso il padre di 62 anni con venti coltellate e martellate nella loro abitazione in Via Carlo Sforza a Montignoso.



Durante tutta la notte di lunedì e ieri mattina gli uomini dei carabinieri di Massa, coadiuvati dalle altre forze dell'ordine, dai cani molecolari e da chi aveva assistito alla scena, sono riusciti a scovare il nascondiglio del ragazzo ai Ronchi di Marina di Massa e lo hanno portato in caserma, dove è stato interrogato per diverse ore fino a quando non ha confessato, invocando la legittima difesa. Il motivo apparente della lite tra padre e figlio sembrerebbe essere scaturita dal niente: il figlio si era tagliato i capelli nel bagno di casa lasciando tutto in disordine e il padre avrebbe cominciato ad inveire contro di lui proprio per questo motivo. La lite, poi, si sarebbe protratta nel piazzale antistante l'abitazione ed è lì che Moassin avrebbe ucciso il padre. Il ragazzo subito dopo sarebbe poi fuggito a torso nudo a bordo di una bicicletta. Il Sostituto Procuratore Marco Mansi ha confermato la versione del ragazzo e ha ribadito che il giovane avrebbe ucciso il padre perché si sentiva minacciato. "Una vicenda molto violenta - commenta il procuratore- sono scosso anch’io perché non posso immaginare che una lite in famiglia possa sfociare in un atto così violento come il patricidio”.



Una lite dai toni molto accessi, secondo quanto dicono i vicini di casa, e che avrà bisogno ancora di molte indagini da parte delle forze dell'ordine.



Lucrezia Maglio