Trovata bomba in un'auto, artificieri al lavoro e strade chiuse

Potrebbe essere quella che dovevano utilizzare i ladri nel tentato colpo al bancomat di Barbarasco.

Lunigiana - Giovedì scorso a Babarasco erano state evacuate delle abitazioni in via Europa per rischio esplosione. Dei malintenzionati infatti avevano tentato il furto al bancomat della filiale della Carispezia e c'era il sospetto che avessero utilizzato dell'esplosivo. Fortunatamente però la bomba non era stata rinvenuta, ma i sospetti erano ben fondati, visto che la bomba ritrovata in un'auto rubata, potrebbe essere proprio quella che doveva essere utilizzata a pochi chilometri dal luogo del tentato colpo.



I carabinieri della stazione di Aulla e dell'aliquota radiomobile di Pontremoli, infatti, sono intervenuti in località Catizzola, frazione del comune di Tresana, dove è stata rinvenuta un'autovettura, una Fiat 500 bianca, oggetto di furto asportata nella notte del 19 luglio a Villafranca. I militari hanno rinvenuto all'interno del cofano della vettura la cosiddetta "marmotta" ovvero un ordigno esplosivo improvvisato utilizzato per i colpi ai bancomat.



Sono intervenuti sul posto gli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Firenze che hanno disinnescato l'ordigno e lo hanno messo in sicurezza. Per tutta la durata delle operazioni è stato chiuso il traffico stradale che è stato riaperto subito dopo e la zona messa in totale sicurezza. Indagano i carabinieri della stazione di Aulla.

Lunedì 23 luglio 2018 alle 15:12:16

M.B