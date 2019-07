Trenta pazienti infettati, studio medico apuano sotto sequestro

Lunigiana - Una trentina di pazienti sono stati contagiati dal batterio e lo studio medico finisce sotto sequestro. È successo a Massa nei giorni scorsi, dove la Procura ha aperto un fascicolo per individuare le cause del contagio e sta coordinando le indagini dei carabinieri col pubblico ministero Alessandra Conforti.



Nello specifico, tutti i pazienti, all’interno della struttura, sarebbero stati sottoposti a infiltrazioni alle articolazioni con gas medicale e questo avrebbe loro causato un’infezione per artrite settica, ovvero un’infiammazione causata da un batterio. Per i contagiati è stato necessario recarsi al pronto soccorso dell’ospedale delle Apuane. Alcuni di questi sono stati anche ricoverati. Il medico responsabile dello studio, un professionista molto conosciuto in città, è stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di lesioni colpose.