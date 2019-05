Tredici auto vandalizzate ad Aulla: parabrezza e finestrini in frantumi

L'allarme a mezzanotte: intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. È il quarto episodio in poco più di due settimane, cittadini esasperati

Lunigiana - Nuovo raid vandalico nella notte nel parcheggio della stazione di Aulla. Ancora una volta, nel giro di pochi giorni i “soliti ignoti” hanno distrutto i finestrini di altre tredici auto in sosta. Un numero elevatissimo rispetto ai precedenti episodi: alla fine di aprile erano state sei le auto danneggiate, poi la stessa cosa era successa a inizio maggio a sette vetture e quattro giorni fa a un’auto. Quindi il conteggio, in poco più di due settimane è arrivato a 27 auto a cui i teppisti hanno mandato in frantumi i cristalli.



L’allarme per questo ultimo caso è scattato già a mezzanotte di martedì, quando i carabinieri della Compagnia di Pontremoli sono intervenuti per i rilievi del caso e hanno effettuato un accurato sopralluogo allo scopo di individuare tutti gli elementi utili a orientare le indagini. Un episodio che riaccende le polemiche sul problema della sicurezza nel comune lunigianese: in molti si chiedono se le telecamere di sorveglianza stiano effettivamente funzionando per individuare i colpevoli.



I militari dell’Arma hanno inoltre raccolto la denuncia di alcuni proprietari delle auto danneggiate che hanno segnalato il furto di alcuni oggetti che si trovavano nell’abitacolo.