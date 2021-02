Tre auto in fiamme in pieno centro

Lunigiana - Poco dopo le 22.30 di ieri, mercoledì, un incendio ha coinvolto tre auto in pieno centro a Fivizzano, in via Cavallotti-via Labindo. Due sono state distrutte, una terza, invece, è stata solo danneggiata dalla fiamme. Sul posto i carabinieri di Fivizzano, i Vigili del Fuoco, la protezione civile Fir Ser Cb coordinate dal sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti e dal suo vice Giovanni Poletti. Le auto distrutte sono di proprietà di Alberto Putamorsi, presidente del Parco delle Apuane, ex assessore e consigliere provinciale nonché sindaco di Fivizzano dal 1991 al 1995. Per quanto riguarda l’origine dell’incendio, non si esclude il dolo. Subito avviate le indagini dei carabinieri, con l’esame delle telecamere in corso questa mattina.