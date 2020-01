Tragedia sulle Apuane, muoiono due persone

Lunigiana - Tragedia sulle Alpi Apuane. Due persone, un uomo e una donna, sono morte dopo essere cadute da una parete sul monte Sella. L’episodio è accaduto intorno alle 13 di oggi, domenica, quando i due si trovavano sulla parete che guarda il rifugio Nello Conti sopra Massa. Le cause della caduta non sono ancora chiare, ma quel che è certo è che non c’è stato nulla da fare per i due giovani nonostante l’intervento dei soccorsi, che non hanno potuto fa altro che constatare il decesso. Sul posto si è recato anche l’elisoccorso Pegaso 3.



(Foto di repertorio)