Tentata violenza, grida e i passanti mettono in fuga l'assalitore: arrestato

Lunigiana - Con il fiato rotto e il terrore ancora dipinto sul volto, ha raccontato di essere stata atterrata da un uomo che poi avrebbe cercato di toglierle i pantaloncini. Caccia all'uomo ieri pomeriggio in Lunigiana da parte dei carabinieri della compagnia di Pontremoli, dopo che una donna di 45 anni residente in Alta Lunigiana ha denunciato nel primo pomeriggio un tentativo di stupro da parte di un giovane. Le indagini degli uomini dell'Arma si sono svolte con la massima rapidità e poche ore dopo in manette è finito un 20enne originario della Nigeria.

La vicenda si è svolta in mattinata, mentre la vittima stava compiendo una passeggiata su un sentiero. Questa ha raccontato di essere stata avvicinata e buttata a terra prima che le attenzioni del suo aguzzino si concentrassero sul tentativo di spogliarla. Solo la reazione della donna, che ha opposto resistenza e ha iniziato ad gridare per attirare l'attenzione, ha mosso alcuni passanti ad accorrere in suo aiuto mettendo in fuga l'assalitore.



Con questi elementi in mano e una sommaria descrizione del giovane, i carabinieri hanno rintracciato il nigeriano proprio nella zona dove la tentata violenza era stata commessa. Si tratta di un senza fissa dimora che al momento dell’intervento dei carabinieri si trovava all’interno di un’abitazione disabitata. Alla vista dei militari ha cercato di darsi alla fuga ma è stato subito bloccato pur provando a divincolarsi con calci e gomitate. L’uomo è stato quindi tratto in arresto e condotto presso il carcere di Massa a disposizione dell’autorità giudiziaria.