Tenta di accoltellare la compagna, i vicini di casa chiamano i carabinieri

Lunigiana - Notte di terrore per una donna di 47 anni originaria di Carrara, quando il compagno, un 51enne di origine marocchina ma residente da anni in Lunigiana, già conosciuto agli uffici, al culmine di una lite, l’ha afferrata per il collo e successivamente ha cercato di colpirla con un coltello da cucina. La malcapitata ha tentato in tutti i modi di difendersi, parando i fendenti del compagno con le mani, ma ormai sopraffatta dalla forza dell’uomo ha chiesto disperatamente aiuto, urlando nella speranza che qualcuno la sentisse.

Per fortuna i vicini di casa del piccolo borgo di Albiano Magra, dove sono avvenuti i fatti, con grande senso civico, hanno subito chiamato i Carabinieri della Compagnia di Pontremoli. L’operatore di turno alla centrale operativa, resosi conto della gravità dei fatti, ha immediatamente mandato sul posto diverse pattuglie che sono arrivate nel giro di pochi minuti.

Ascoltata la testimonianza della donna e raccolti indizi all'interno della casa (tra cui numerose tracce di sangue), l'uomo è stato arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. La donna invece è stata trasferita presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia per essere curata e ricevendo un referto di 15 giorni. Della vicenda si occupa la Procura del tribunale di Massa.