Sulla Lunigiana scatta l'allerta arancione per le piogge copiose

Lunigiana - Peggiora il maltempo e scatta l'allerta arancione sulla provincia di Massa-Carrara. La sala operativa della Protezione civile della Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità per rischio idrogeologico valido dalle 14 di oggi, lunedì, alle 8 di martedì 3 marzo. È stata attivata anche un'allerta gialla per mareggiate fino alle 8 di domani. Infine si ricorda che è attivo un codice giallo per rischio vento fino alle 23.59 di oggi.



Il maltempo ha rinforzato nelle ultime ore e in provincia si registrano già alcuni allagamenti di strade. Di seguito le previsioni delle prossime ore così come riportato nel bollettino della Protezione civile.



PIOGGIA: oggi, lunedì, precipitazioni diffuse dalla tarda mattinata, localmente temporalesche dal tardo pomeriggio-sera (neve solo sulle cime appenniniche in abbassamento di quota nella tarda serata). Cumulati medi abbondanti sulle aree appenniniche settentrionali con massimi puntuali molto elevati sui rilievi, significative sul resto del nord-ovest con massimi elevati sui rilievi, poco significative - localmente significative sul resto delle zone settentrionali (aree S3, A4, M, R2, A1) con massimi fino a elevati sui rilievi dell'Appennino fiorentino e aretino. Sul centro-sud medi poco significativi e massimi fino elevati sui rilievi. Intensità oraria nei temporali o forti rovesci fino a forte. Domani, martedì, piogge sparse più insistenti sulle zone appenniniche in mattinata; cumulati medi poco significativi e puntuali fino a localmente elevati.

TEMPORALI: oggi, possibili brevi temporali sul nord della regione dal tardo pomeriggio-sera. Domani, martedì, possibili brevi temporali sparsi. Colpi di vento e grandinate solo occasionali.

VENTO: oggi venti meridionali forti in rotazione a Libeccio dal pomeriggio-sera. Forti raffiche sui crinali appenninici, sulle zone costiere, sulle colline e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino. Domani, martedì, attenuazione dei venti.

MARE: oggi mare in aumento ad agitato al largo. Domani, martedì attenuazione.

NEVE: Possibili nevicate nella notte e mattina di domani, martedì, fino a 1000 metri di quota.