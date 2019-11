Sulla Cisa camion in fiamme in una mattinata campale

Lunigiana - Paura sull'autostrada della Cisa dove un autoarticolato è andato in fiamme. L'episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 8, quando la squadra Dei vigili del fuoco del distaccamento di Aulla è intervenuta sulla A15 corsia Nord tra Pontremoli, in provincia di Massa-Carrara, e Berceto, in provincia di Parma, per un incendio che ha coinvolto la motrice del camion. Fortunatamente non ci sono state conseguenze per l'autista e il carico non è risultato danneggiato. I disagi maggiori si sono però registrati a livello di traffico: la corsia è tutt'ora rallentata.