Sotto attacco dei ribelli il villaggio dove opera la Diocesi di Massa-Carrara e Pontremoli

Lunigiana - Questa notte, un gruppo di ribelli della 3R ha pesantemente attaccato la sede della Unita` di Sicurezza Formazione di Base Mista (USMS) collocata nel villaggio di Wantiguera, proprio dove la Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli e` presente, dal 1993, con un gruppo di suore del Lieto Messaggio di Pontremoli. E` sempre qui che nel 2003 si è spento don Adriano Filippi, sacerdote lunigianese fratello di don Lucio, attuale parroco di Aulla. Secondo indiscrezioni, ci sarebbe stata una dozzina di feriti.



«Anche questa volta – dichiara Gianni Lazzarotti, direttore dell’Ufficio missionario diocesano di Massa Carrara/Pontremoli - il mondo ricco sta alla finestra e aspetta. Attende il momento per giocare - se e` plausibile parlare di gioco quando il prezzo che si paga e` la vita delle persone - alla speculazione e al maggior guadagno che, sappiamo bene, e` sempre più un piatto ricco e a buon mercato quando c’e` mancanza di sicurezza, assenza della giustizia. E` la regola del ladro: rubo cose di valore, non pagate, per rivenderle a prezzo basso e molto conveniente per ricchi speculatori. A parte lo sfogo, cosa e` possibile fare? Noi siamo a settemila chilometri di distanza. Non ci resta che affidarci alla preghiera, affinché Dio possa raddrizzare le vie storte e sbagliate degli uomini; illuminare chi veramente può fare qualcosa. Occorre agire in fretta per evitare che storie già viste in passato abbiamo a ripetersi».



«La Chiesa, i credenti, ma anche le persone sensibili ai temi della cooperazione, - sottolinea il direttore – possono far sentire la loro vicinanza alle suore, ricordandole nella preghiera personale e anche nelle liturgie comunitarie che saranno celebrate. La loro testimonianza di fede e` bellissima ed incoraggiante. Restano a Wantiguera, vicino alla loro gente, pronte a rinnovare l’apertura della loro casa a tutti coloro che li andranno per cercare rifugio e protezione».