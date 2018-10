Sosta per prendere l'acqua alla fontana: le rubano in macchina

È successo ad Aulla intorno alle 9 di sera, l'auto era a pochi metri di distanza...

Lunigiana - Va a prendere l'acqua alla fontana e resta vittima di un furto in auto. È successo martedì alle nove e mezza di sera. Una donna che si era fermata per un attimo a riempire delle bottiglie d'acqua alla fontana all'ingresso del paese in compagnia di un'amica. Visto che era sera e ci si vedeva poco, ha deciso di lasciare l'auto in modo coi fanali accesi. L'ha lasciata aperta, ma era in grado di controllarla a vista: era appena a cinque metri di distanza da lei. Entrambe le borse delle signore erano sul sedile posteriore. Quando sono tornati alla macchina hanno notato che la portiera dietro era socchiusa e le borse erano sparite. La proprietaria della macchina ha perso i documenti, ma non il denaro e il cellulare che per fortuna teneva in tasca; la sua amica non è stata così fortunata, le sono stati trafugati portafoglio e cellulare. Le due hanno sporto denuncia ai carabinieri.