Soccorso con l'autogrù, i Vigili del Fuoco apuani si specializzano

Lunigiana - Al fine di incrementare ulteriormente la risposta al soccorso sul territorio il comandante provinciale dei vigili del fuoco Calogero Daidone, con l'approvazione della Direzione Regionale VV.F. per la Toscana, ha organizzato dal 25 al 29 marzo un corso di specializzazione per l’utilizzo delle autogrù VF in dotazione ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (un automezzo speciale con specifiche di lavoro e sicurezza che i Vigili del Fuoco utilizzano in condizioni di emergenza).



Al corso, che è in fase di svolgimento presso la sede di Massa e che è stato esteso anche ad altri Comandi della Regione, è stato ammesso a partecipare il personale dei Comandi Provinciali di Massa Carrara (7 unità), Lucca (2 unità) , Livorno (2 unità) e Pisa (1 unità) il quale sotto la guida esperta di tre istruttori professionali (2 di Massa Carrara ed 1 di Lucca) saranno impegnati per tutta la settimana al fine di poter sostenere e superare l’esame finale, di abilitazione all’utilizzo in emergenza delle autogrù, dinanzi ad una Commissione esaminatrice specificatamente designata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.