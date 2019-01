Si ustiona al rifugio, soccorso estremo a Bagnone

Una ragazza bolognese di 18 anni è stata recuperata dal Soccorso alpino. Si trovava in un bivacco con altre 18 persone.

Lunigiana - Nella nottata tra il 3 e 4 Gennaio la Stazione di Carrara del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è stata allertata per una ragazza che ha riportato delle ustioni mentre si trovava al bivacco Matale, a quota 1320 metri. Il bivacco è una struttura in muratura sita sul versante meridionale del Monte Brusa, nell’Appennino Tosco-Emiliano, nella valle di Bagnone.



La ragazza, una 18enne di Bologna, si trovava assieme ad un gruppo di 18 persone che avevano deciso di trascorrere la notte al bivacco e, mentre cucinava, si è versata addosso dell'acqua bollente, riportando ustioni di primo e secondo grado alle gambe.



La squadra ha raggiunto Bagnone e poi si è diretta al bivacco che dista circa due ore di cammino. Poche tracce di neve sul sentiero ma un freddo intenso ha caratterizzato le operazioni, che si sono svolte a una temperatura che oscillava tra i 7 e i 10 gradi sotto lo zero.



Una volta aggiunta, è stata trasportata a valle e quindi trasferita sull'ambulanza che aspettava assieme ad un'amica scesa con i soccorritori per farle compagnia e stare con lei in ospedale. Le operazioni si sono concluse alle 4.



Sempre giovedì, questa volta però nel comprensorio di Minucciano, la stazione di Lucca era stata attivata per un frate che risultava disperso nei pressi dell’eremo della Beata Vergine del Soccorso. Intervento terminato rapidamente perché nel frattempo l’uomo era stato individuato dai carabinieri.



M.B