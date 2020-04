Si ribalta il trattore, anziano muore a Villafranca

Lunigiana - Un uomo di 79 ha perso la vita in un incidente avvenuto in località Piano di Fornoli a Villafranca. Il tragico episodio è avvenuto intorno alle 17 quando il trattore sul quale stava lavorando si è ribaltato finendogli addosso. Vani i soccorsi prestati dalla Croce Bianca di Aulla, l'automedica di Pontremoli e Vigili del Fuoco di Aulla che hanno rimosso il mezzo ed estratto il corpo.

I rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri che hanno posto il mezzo sotto sequestro mentre la salma è stata condotta all'obitorio di Fivizzano dove sarà a disposizione dei familiari, come disposto dall’autorità giudiziaria. Ulteriori accertamenti saranno svolti dai militari di Villafranca in Lunigiana.