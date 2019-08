Si ribalta con l'Ape, muore un 50enne

Lunigiana - Tragico schianto questa mattina, venerdì, nel comune di Bagnone. Un uomo sulla cinquantina di Villafranca in Lunigiana è morto dopo che è uscito di strada con la sua Ape, facendo un volo di circa quattro metri. Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 9 nella strada provinciale che collega il comune lungianese alla frazione di Merizzo nel comune di Villafranca.



Secondo una prima ricostruzione, per cause da accertare, il mezzo si è ribaltato, precipitando. L'uomo è rimasto incastrato sotto il motocarro e per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunte l'automedica di Aulla e l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Licciana Nardi, i vigili del fuoco e la polizia municipale. (foto: repertorio)



M.B