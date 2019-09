Si perdono nel bosco, salvati dai Vigili del fuoco grazie a Whatsapp

Lunigiana - Due sventurati fratelli durante la loro escursione hanno perso l’orientamento a causa delle condizioni meteo avverse e per la fitta nebbia. Si trovavano a quota 1500 metri sopra il livello del mare, al confine con l’emilia romagna. E' successo nella giornata di ieri, domenica, alle ore 14.30 circa. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Aulla del comando provinciale di Massa Carrara è intervenuta per la ricerca ed il soccorso di due persone nel Comune di Zeri. La sala operativa del Comando di Massa Carrara, accertandosi del loro buon stato di salute e che le comunicazioni con i dispersi fossero buone, ha da subito utilizzato tutti i mezzi tecnologici possibili alla loro localizzazione avvalendosi del personale Tas, topografia applicata al soccorso.



Con l’utilizzo di una applicazione in uso al Cnvvf per la localizzazione telefoni cellulari e di Google maps sono state subito rilevate le coordinate della posizione dei due fratelli. Molto utile è stata la creazione di un gruppo Whatsapp tra i dispersi ed il personale impiegato nella ricerca che ha permesso la condivisione delle coordinate di avvicinamento del personale vvf ( così da tranquillizzare i dispersi) e di alcune foto scattate dai dispersi ad elementi circostanti che hanno facilitato la ricerca . Alle ore 17.45 circa ,dopo ore di cammino nella nebbia, la squadra VVF ha raggiunto e tratto in salvo i dispersi, bagnati ma in buono stato di salute.