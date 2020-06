Lunigiana - I vigili del fuoco del distaccamento di Aulla, sono intervenuti ieri pomeriggio, lunedì, per la ricerca di due ciclisti che si erano perduti in zona Montelungo a Succisa-Pian della Faggiola nel comune di Pontremoli. I dispersi sono riusciti a comunicare le loro coordinate. Grazie a questo sono stati ritrovati e ricondotti in zona sicura senza conseguenze alle 18.10 circa.