Si amputa il braccio nella fresa, grave incidente in Lunigiana

Lunigiana - Grave incidente questa mattina, giovedì, nel comune di Mulazzo. L'episodio è accaduto intorno alle 10 in un campo dove si trovava un uomo sulla settantina che stava lavorando con un motocoltivatore. A un certo punto, per cause da chiarire, il braccio sinistro gli è rimasto nella fresa, subendo la semi amputazione dell'arto.

L'allarme alla centrale del 118 è scattato intorno alle 10.20 e sul posto sono state inviate l'automedica di Pontremoli e l'ambulanza della Misericordia di Mulazzo. Vista la gravità dell'incidente è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso che ha dovuto trasferire l'uomo all'ospedale di Cisanello (Pisa) in codice rosso.