Sette furti all'Asl di Pontremoli, manette per un 47enne

Lunigiana - Ladro seriale in manette a Pontremoli. Ad arrestatlo sono stati i carabinieri della Stazione di Pontremoli hanno raggiunto un 47enne, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di ben sette furti commessi in danno del locale Distretto Sanitario, ubicato in via Mazzini, tra il mese di agosto 2018 e il mese di novembre 2019. La tecnica utilizzata dal malfattore era ormai consolidata: penetrava di notte all’interno degli uffici dell’Asl, forzando la porta “antipanico” o le finestre poste al primo piano, per poi dedicarsi a “scassinare” le macchinette erogatrici di bevande per prelevarne gli incassi; ogni “colpo” fruttava circa 200 euro.



Le indagini dei carabinieri non sono state semplici, ma la visione delle immagini dell’impianto di sorveglianza dell’Asl e le testimonianze dei cittadini, raccolte subito dopo la commissione dei furti, hanno permesso di dare una svolta ben precisa alle attività investigative e raccogliere molteplici “fonti di prova” che sono state prodotte al pubblico ministero Alessia Iacopini, la quale a sua volta ha chiesto e ottenuto dal giudice Dario Berrino le misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione senza nessuna possibilità di allontanarsi dal domicilio senza la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. L’uomo è stato rintracciato e arrestato e dopo le operazioni di rito tradotto presso la propria abitazione.