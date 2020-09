Senso unico alternato a Casola in Lunigiana sulla strada regionale

Lunigiana - Il traffico veicolare viene modificato sulla Sr 445 della Garfagnana all’altezza del km 60, nel comune di Casola in Lunigiana: fino al 25 settembre 2020 viene infatti istituito un senso unico alternato. Lo prevede un’ordinanza che è stata adottata dal Servizio Viabilità della Provincia di Massa-Carrara per permettere l’esecuzione di taglio piante e vegetazione, attività preparatoria ai lavori di ripristino viabilità e di allargamento della sede stradale.



Potranno essere necessarie brevi interruzioni della circolazione per periodi non superiori a 10 minuti necessari a sgombrare la sede stradale da eventuale vegetazione ed altri materiali dovuti alle lavorazioni di taglio piante e vegetazione sulla scarpata.