Scoppia incendio, paura a Casola

Lunigiana - Paura nel comune di Casola in Lunigiana alla vigilia di Ferragosto per un incendio scoppiato lungo la strada per Luscignano. L'allarme è scattato nella prima serata quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Aulla con mezzi e uomini. L'intervento è durato all'incirca fino alle 22, quando i pompieri sono riusciti a spegne re le fiamme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini del caso. Non è la prima volta, infatti, che in quel tratto si sviluppano roghi e l'ipotesi più accreditata è che si tratti di incendi dolosi. Si tratta, non a caso, di una strada poco frequentata e con molta vegetazione, tant'è che i residenti della zona chiedono maggiore manutenzione e anche l'installazione di telecamere che possano inchiodare gli eventuali piromani.