Schianto nella notte a Carrara, grave 21enne

Lunigiana - Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Carrara. Intorno alle 2, un giovane di 21 anni che stava percorrendo in scooter il viale XX Settembre in direzione Carrara, per cause da chiarire, si è schiantato nei pressi di Fossola contro un'auto parcheggiata all'altezza di via Silicani. Il giovane è finito rovinosamente a terra, battendo la testa sull'asfalto.



All'arrivo delle due ambulanze del 118, i soccorritori hanno riscontrato sul giovane un forte trauma cranico e per questo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale delle Apuane. Durante la mattina, poi, i medici hanno disposto il trasferimento a Cisanello (Pisa).